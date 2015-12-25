Президент Турции спас гражданина, пытавшегося совершить суицид - ВИДЕО

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спас гражданина, пытавшегося совершить суицид на мосту Богазичи (Босфорский мост) в Стамбуле.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, после совершения пятничной молитвы в мечети Р.Т.Эрдоган на пути к резиденции Мабейн в Бешикташе остановился на мосту Богазичи. В это время его телохранитель заметил человека, пытавшегося покончить жизнь самоубийством, и подошел к нему. Эрдоган открыл окно и подозвал этого человека к себе. Гражданин подошел к президенту, рассказал ему о своей проблеме, в конце поцеловал руку Р.Т.Эрдогану. Глава государства пообещал решить его проблемы.

Советник президента Мустафа Варанк отвез его в резиденцию Мабейн.