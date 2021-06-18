Президент Швейцарии подарил Путину и Байдену часы

Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года․ Как передает

Президент Швейцарии Ги Пармелан в ходе саммита Россия - США в Женеве подарил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену наручные часы швейцарской марки Tissot, которые будут доступны в России только с января 2022 года․ Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь швейцарского федерального департамента экономики, образования и науки Маркус Шперндли.



В департаменте не назвали марку подаренных Путину и Байдену часов, однако, как сообщили швейцарские СМИ, это была модель бренда Tissot.

В компании подтвердили, что Пармелан преподнес российскому и американскому президентам наручные часы марки Tissot, модель T-Touch Connect Solar.

"Мы были рады, что господин Ги Пармелан предложил каждому из двух президентов T-Touch Connect Solar, чтобы продемонстрировать швейцарские технологические инновации", - сообщила представитель департамента коммуникаций Tissot Элеонора Дегани.

Она добавила, что рекомендованная розничная цена этой модели часов – 995 швейцарских франков (около 1,1 тысячи долларов США).