Президент Кыргызстана выпустил новый клип со своей песней - ВИДЕО

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В интернете появился новый видеоклип, записанный на песню президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, который отмечает в субботу свой 60-летний юбилей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Видеоклип на песню "Кыргызстаным" появился накануне на видеохостинге YouTube. Это уже четвертая песня автора-исполнителя и первая - на кыргызском языке.

Президент Кыргызстана исполняет песни под собственный аккомпанемент в мелодике "городского романса". Новая песня посвящена родине президента, и в ней он признается в любви к "земле отцов". Она сопровождается красивым видеорядом с пейзажами высокогорной республики.

Как ранее сообщала пресс-служба главы Кыргызстана, всего Атамбаев записал пять своих песен, чтобы сделать подарок родным и близким по случаю 60-летнего юбилея.