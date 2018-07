​Президент Эстонии выступил в роли диджея в Хельсинки

Баку. 29 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в четверг вечером выступил в роли диджея в столице Финляндии, представив любимые композиции своей молодости.

Как передает Report, об этом сообщила газета Postimees.

"Ильвес выступил в столичном клубе Kaiku. Несмотря на дождливую погоду, интерес к выступлению президента был высоким, зал был полон. Ильвес представил зрителям свои любимые рок-хиты 1960-1970-х годов, в том числе песни Дэвида Боуи, The Beach Boys, The Who, Ramones, New York Dolls и других артистов. Вместе с президентом выступал известный финский музыкант Сами Яффа. Все вырученные от концерта средства пошли в фонд помощи больным детям", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Ильвес был одет в черную кожаную куртку и белые кроссовки. При этом на его шее был повязан традиционный для Ильвеса галстук-бабочка. Многие композиции, которые звучали на концерте в Хельсинки, также входят в компиляцию Ильвеса Teenage Wasteland ("Ветер в голове"). Этот сборник он представил в Таллине 3 декабря прошлого года, также встав за диджейский пульт.