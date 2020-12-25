Президент Бразилии заставит министров выпрыгнуть из самолета

Глава Бразилии Жаир Болсонару решил совершить прыжок с парашютом, чтобы освежить воспоминания о службе в десантных войсках, при этом пожилой политик решил взять с собой и нескольких министров.

Глава Бразилии Жаир Болсонару решил совершить прыжок с парашютом, чтобы освежить воспоминания о службе в десантных войсках, при этом пожилой политик решил взять с собой и нескольких министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, среди министров, которых возьмет с собой в небо Болсонару - министры обороны и здравоохранения, а также глава секретариата правительства страны.

"Ожидается, что будем прыгать с KC-390 - великолепного самолета нашего Embraer", - цитирует агентство слова Болсонару.

СМИ называют Болсонару одиозной личностью - он не раз грубил журналистам, поздравлял бойца UFC с победой в бое, который еще не состоялся, а также называл коронавирус биологическим оружием.