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Президент Аргентины попросил главу Минздрава уволиться

Президент Аргентины попросил главу Минздрава уволиться Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию подать в отставку после того, как стало известно, что от коронавируса привился вне очереди знакомый чиновника
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20 февраля 2021 г. 02:08
Президент Аргентины попросил главу Минздрава уволиться
Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес попросил министра здравоохранения Хинеса Гонсалеса Гарсию подать в отставку после того, как стало известно, что от коронавируса привился вне очереди знакомый чиновника.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Власти пока не комментировали возможную отставку министра.

Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитский в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Хинесу". По данным газеты Clarin, помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения привились несколько законодателей и чиновников.

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