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Премьер Канады преклонил колено в память о Джордже Флойде - ФОТО

​Премьер Канады преклонил колено в память о Джордже Флойде

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо преклонил колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался от действий стражей порядка, что вызвало акции протеста в США.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, политик принял участие в проходящем в Оттаве манифесте против расизма и полицейского насилия.

В ходе акции, Трюдо преклонял колено несколько раз.

Джастин Трюдо

"В последний раз - на 8 минут 46 секунд, на то время, которое, несмотря на мольбы, длилась пытка Джорджа Флойда под коленом белого полицейского", - отметил BFMTV.

В течение всего мероприятия премьер-министр находился в защитной маске.

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