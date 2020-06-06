Премьер Канады преклонил колено в память о Джордже Флойде - ФОТО

Джастин Трюдо https://report.az/storage/news/3d2ea8777687ed6a9d2fce8be17db509/599fc300-804b-4b56-aa1e-c524832fa2bf_292.jpg

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо преклонил колено в память об афроамериканце Джордже Флойде, который скончался от действий стражей порядка, что вызвало акции протеста в США.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, политик принял участие в проходящем в Оттаве манифесте против расизма и полицейского насилия.

В ходе акции, Трюдо преклонял колено несколько раз.

Джастин Трюдо

"В последний раз - на 8 минут 46 секунд, на то время, которое, несмотря на мольбы, длилась пытка Джорджа Флойда под коленом белого полицейского", - отметил BFMTV.

В течение всего мероприятия премьер-министр находился в защитной маске.