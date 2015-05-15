​Премьер Люксембурга стал первым главой правительства в Европе, заключившим гей-брак

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель стал первым лидером в Евросоюзе, связавшим себя узами однополого брака.

Как передает Report, 42-летний премьер-министр страны узаконил отношения с архитектором из Бельгии Готье Дестенэ, с которым он познакомился в 2010 году.

До недавних пор пара жила в гражданском браке.

На скромной церемонии бракосочетания в здании мэрии Люксембурга присутствовали около 100 гостей, в том числе премьер Бельгии Шарль Мишель.

Закон о легализации браков между гомосексуалистами был принят палатой депутатов Люксембурга в июне прошлого года и вступил в силу с 1 января 2015 года.