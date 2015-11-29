Праздник урожая отметят в Туркмении 29 ноября

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Главный в Туркмении сельскохозяйственный праздник — Праздник урожая — отмечают в последнее воскресенье ноября, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

В этот день по всей стране чествуют тружеников сельского хозяйства — хлопкоробов, хлеборобов, бахчеводов, животноводов и т.д. Крестьяне, добившиеся по итогам года высоких результатов, получают государственные награды, ценные подарки, денежные премии.

Главные праздничные мероприятия пройдут в Ашхабадском конноспортивном комплексе. Здесь будет развернута выставка достижений туркменского АПК, пройдут праздничные гуляния и популярные у туркмен скачки на ахалтекинских лошадях.

Поздравление народу Туркмении в связи с Праздником урожая направил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Глава государства отметил, что этот праздник "является ярким выражением гордости туркменского народа за богатства, созданные самоотверженным трудом, за изобильные урожаи, взращенные на благодатной туркменской земле, торжеством любви и трепетного отношения к родной земле". "Праздник урожая является знаком высокого уважения, проявляемого на государственном уровне к добросовестному труду туркменских земледельцев", — говорится в поздравлении главы государства.

Нынешний сельскохозяйственный год расценивается в Туркменистане как благоприятный. Главными сельхозкультурами туркменского АПК являются хлопок и пшеница. Как и в прошлом году, крестьяне выполнили государственный заказ на производство хлопка, собрав более 1 миллиона тонн хлопка-сырца, и немного "не дотянули" с пшеницей, продав государству более 1 миллиона 400 тысяч тонн пшеницы при плане в 1 миллион 600 тысяч тонн.