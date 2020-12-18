Право снести бывший отель Трампа разыграют на аукционе

Отель с казино Trump Plaza, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу, снесут с помощью направленного взрыва. Право на это власти города Atlantic City (штат Нью-Джерси) разыграют на аукционе.

Отель с казино Trump Plaza, который ранее принадлежал президенту США Дональду Трампу, снесут с помощью направленного взрыва. Право на это власти города Atlantic City (штат Нью-Джерси) разыграют на аукционе.

Как передает Report, об этом объявил мэр города Марти Смолл, трансляция его выступления велась в Facebook .

"Мы сносим это здание с учетом прошлого Трампа в нашем городе. Трамп воспользовался в своих целях законами в области банкротства, заработал крупные средства в Атлантик-Сити и потом бросил на произвол судьбы город и его жителей", - заявил Смолл. Снос здания приурочен к проигрышу республиканца в выборах президента США.

Вырученные с аукциона деньги пойдут на помощь юношескому клубу, который занимается профессиональным обучением подростков.

Trump Plaza должны были снести 31 декабря, однако отложили это до февраля 2021 года. Здание закрыто с 2014 года, его нынешним владельцем является 84-летний миллиардер Кард Айкан. Это не единственное здание империи Трампа. В свое время миллиардер возвел шесть Trump Plaza, один из которых находится в Израиле.