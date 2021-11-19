Правнук Сталина попросил об эксгумации останков экс-диктатора СССР

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад просит эксгумировать останки генсека для погребения на Новодевичьем кладбище.
Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом сказал пресс-атташе правнука диктатора Вадим Горжанкин.
Он пояснил, что правнук просит исполнить посмертную волю генсека и хочет выяснить официальную причину смерти Сталина.
"В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ "О погребении и похоронном деле", Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников. Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была", - сказал адвокат.
Он напомнил, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве, а в 1961 году останки генсека были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены без согласия родственников.
По словам Горжанкина, при жизни Сталин говорил, что хочет быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой.