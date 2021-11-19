Правнук Сталина попросил об эксгумации останков экс-диктатора СССР

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад просит эксгумировать останки генсека для погребения на Новодевичьем кладбище.

Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Селим Бенсаад просит эксгумировать останки генсека для погребения на Новодевичьем кладбище.

Как передает Report со ссылкой российские СМИ, об этом сказал пресс-атташе правнука диктатора Вадим Горжанкин.

Он пояснил, что правнук просит исполнить посмертную волю генсека и хочет выяснить официальную причину смерти Сталина.

"В соответствии со статьями 1, 6, 7 ФЗ "О погребении и похоронном деле", Российская Федерация устанавливает гарантии погребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного при жизни и пожелания его родственников. Селим полагает (и это соответствует действительности), что посмертная воля его прадеда выполнена не была", - сказал адвокат.

Он напомнил, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной Площади в Москве, а в 1961 году останки генсека были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены без согласия родственников.

По словам Горжанкина, при жизни Сталин говорил, что хочет быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоится прах его второй жены Надежды Алиллуевой.