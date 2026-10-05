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    Правительство Норвегии временно запретит очки с ИИ в отдельных местах

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    • 05 октября, 2026
    • 10:42
    Правительство Норвегии временно запретит очки с ИИ в отдельных местах

    Правительство Норвегии намерено ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах, включая парки, школы, музеи, медицинские учреждения и торговые центры.

    Как передает Report, об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на пресс-службу правительства.

    Планируется создать экспертную группу, которая будет давать рекомендации по постоянному регулированию на государственном уровне.

    В дальнейшем правительство также рассмотрит вопрос о распространении запрета на университеты, колледжи и другие учебные заведения.

    Министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэльсен спустя четыре недели после вступления в должность заявил о том, что предпримет необходимые действия в данном направлении.

    "Меня беспокоит внедрение новой мощной технологии, с помощью которой люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. Поэтому мы предложим временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах", – отметил он.

    Искусственный интеллект (ИИ) Очки Норвегия
    Norveç ağıllı eynəklərin parklar, məktəblər və tibb müəssisələrində istifadəsinə qadağa qoymağı planlaşdırır
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