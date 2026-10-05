Правительство Норвегии временно запретит очки с ИИ в отдельных местах

Правительство Норвегии намерено ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах, включая парки, школы, музеи, медицинские учреждения и торговые центры.

Как передает Report, об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на пресс-службу правительства.

Планируется создать экспертную группу, которая будет давать рекомендации по постоянному регулированию на государственном уровне.

В дальнейшем правительство также рассмотрит вопрос о распространении запрета на университеты, колледжи и другие учебные заведения.

Министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэльсен спустя четыре недели после вступления в должность заявил о том, что предпримет необходимые действия в данном направлении.

"Меня беспокоит внедрение новой мощной технологии, с помощью которой люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. Поэтому мы предложим временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах", – отметил он.