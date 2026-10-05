Правительство Норвегии временно запретит очки с ИИ в отдельных местах
- 05 октября, 2026
- 10:42
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Правительство Норвегии намерено ввести временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах, включая парки, школы, музеи, медицинские учреждения и торговые центры.
Как передает Report, об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на пресс-службу правительства.
Планируется создать экспертную группу, которая будет давать рекомендации по постоянному регулированию на государственном уровне.
В дальнейшем правительство также рассмотрит вопрос о распространении запрета на университеты, колледжи и другие учебные заведения.
Министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэльсен спустя четыре недели после вступления в должность заявил о том, что предпримет необходимые действия в данном направлении.
"Меня беспокоит внедрение новой мощной технологии, с помощью которой люди рискуют быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. Поэтому мы предложим временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом в определенных местах", – отметил он.