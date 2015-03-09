​В Китае 70-летний мужчина спас двух тонущих детей ценой своей жизни

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В островной провинции Хайнань, которая находится на юге Китая 70-летний местный житель сумел спасти двух тонущих детей, но сам погиб.

Как передает Report, пожилой мужчина пытался достать из воды третьего мальчика.

Но к сожалению, это ему не удалось. Ребенок утонул, и сам спаситель также не смог выбраться на берег.

Известно, что детям было примерно 7-8 лет. Тонуть они начали после того, как заплыли слишком далеко. 70-летний мужчина в этот момент как раз проходил мимо и сразу же бросился в воду.