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    Пожилой каратист отбил нападение медведя

    Мужчина занимался полевыми работами около дома в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, когда был атакован медведем© Japan Times

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Владеющий приемами каратэ 68-летний Хирото Мииагава из Японии сумел отразить нападение медведя, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Мужчина занимался полевыми работами около дома в городе Фуэфуки префектуры Яманаси, когда был атакован медведем, чья длина туловища достигала примерно 1,6 м.

    По словам пожилого каратиста, он ударил его ногой в живот и в грудь, после чего медведь убежал в горы. Мужчина отделался легкими повреждениями.

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