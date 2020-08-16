Появились новые подробности гибели Виктора Цоя

Свидетельница аварии, в результате которой погиб музыкант Виктор Цой раскрыла новые подробности трагедии в беседе с телеканалом НТВ.

Свидетельница аварии, в результате которой погиб музыкант Виктор Цой раскрыла новые подробности трагедии в беседе с телеканалом НТВ.

Как передает Report, по ее словам, она проживает в ста метрах от места, где разбился артист. Женщина рассказала, что видела, как машина музыканта пронеслась мимо дома на огромной скорости, а затем резко вылетела на встречную полосу и врезалась в автобус. Она подчеркнула, что из-за сильного удара двигатель автомобиля отлетел к дереву.

Собеседница телеканала отметила, что вызвала скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов, добавив, что помогла достать тело Цоя из машины.

Спустя сутки после аварии женщина узнала у местных следователей, что в крови музыканта якобы обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Однако потом эту информацию было решено убрать из документов, утверждает она.

Виктор Цой погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока - Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.