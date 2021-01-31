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Появилась неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ

Появилась неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Заболевшим стал голодающий солдат, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.
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31 января 2021 г. 01:23
Появилась неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией произошел во время Первой мировой войны. Заболевшим стал голодающий солдат, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.

Как передает Report, газета Daily Mail опубликовала новую гипотезу, согласно которой, нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, который принимал участие в боях против немецких войск в Камеруне. Пепин полагает, что у военных быстро закончилась еда, и они решили отправиться в лес, чтобы охотиться на животных.

"Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению", - объяснил профессор.

После войны зараженный солдат вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса - столица Демократической Республики Конго) и, вероятно, запустил самую первую линию передачи ВИЧ-инфекции. К началу 50-х годов носителем болезни стали уже около пятисот человек. По мнению ученого, основной причиной распространения ВИЧ-инфекции было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов.

Из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин.

"В течение нескольких лет он был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу", - заключил профессор.

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