Последний в Малайзии суматранский носорог умер от рака - ФОТО

Последняя самка суматранского носорога в Малайзии умерла от рака.

Как передает Report, об этом сообщает интернет-версия газеты Star.

"С большим прискорбием департамент дикой природы (штата) Сабах сообщает о смерти Иман, последнего суматранского носорога в Малайзии", - заявила министр туризма, культуры и окружающей среды Малайзии Датук Кристина Лью.

"Иман оказывался самый лучший уход с момента ее поимки в марте 2014 года и до самой смерти. Никто не смог бы сделать для нее больше", - отметила Лью. Министр добавила, что Иман была на грани смерти несколько раз из-за массивных кровопотерь, вызванных опухолями. В последние дни жизни Иман перестало помогать обезболивающее. Специалисты надеются, что удастся сохранить ее яйцеклетки.

Последний самец суматранского носорога на территории Малайзии, по имени Там умер в мае 2019 года. Геном Тама был сохранен для обеспечения выживания вида суматранских носорогов в будущем, когда появятся соответствующие технологии.

Суматранские носороги являются самыми маленькими и самыми редкими из всех видов носорогов. Рог и другие части тела и органы этих животных активно использовались в народной медицине, что привело к риску их полного исчезновения. Ранее суматранские носороги населяли влажные тропические леса и болота во всей Юго-Восточной Азии. В настоящее время менее 300 особей живут на Суматре и Калимантане.