Последнее письмо Джона Леннона с его подписью ушло с молотка за $64 тыс

Последнее письмо, написанное всемирно известным британским музыкантом, экс-участником группы Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе почти за 64 тысячи долларов.

Последнее письмо, написанное всемирно известным британским музыкантом, экс-участником группы Beatles Джоном Ленноном, за несколько часов до смерти, было продано на аукционе почти за 64 тысячи долларов.

Как передает Report , об этом пишет издание TMZ.

В материале отмечается, что, согласно ожиданиям, стоимость письма составляла от 30 до 50 тысяч долларов, но в последний день аукциона количество потенциальных покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. Письмо было продано аукционным домом Gotta Have Rock and Roll за 63 750 долларов. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

На письме Леннон оставил свою подпись перед отправкой своему бухгалтеру Барри Николсу. Известно, что в нем музыкант назвал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании корпорации Beatles, которое должно было состояться через девять дней в Лондоне. Спустя несколько часов Леннон получил смертельное ранение в Нью-Йорке.

Отметим, что культовый музыкант был убит 8 декабря 1980 года пятью выстрелами в спину, когда он вместе с супругой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory в Нью-Йорке.