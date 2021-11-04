Посла Боливии освободили от должности за публикацию в TikTok

Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok, которая вызывала осуждение у пользователей.

Боливия освободила от должности посла в Парагвае из-за публикации дипломата в TikTok, которая вызывала осуждение у пользователей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из сообщения МИД страны.

"После получения информации и оценки обстоятельств посол Марио Кронембольд был освобожден от своих обязанностей с 1 ноября 2021 года", - отметило министерство.

Дипломат ранее опубликовал видео, где он в комической форме отзывается об одной из культурных традиций Парагвая - об употреблении национального напитка терере. При этом посол имитировал парагвайский акцент.

Палата депутатов Парагвая назвала публикацию оскорбительной и признала Кронембольда персоной нон-грата.