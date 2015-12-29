Порошенко и Меркель скоординировали позиции перед встречей "нормандской четверки"

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко скоординировал позиции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель перед телефонным разговором в "нормандском формате", который запланирован на 30 декабря.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили состояние выполнения минских договоренностей, отметив необходимость их полного выполнения", - говорится также в сообщении.

В понедельник, 28 декабря, в Кремле не исключили возможности телефонного разговора в "нормандском формате" до нового года. "Мы не исключаем, что до нового года телефонные контакты могут состояться, сейчас уточняется такая возможность", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В "нормандский формат" входят Россия, Франция, Германия, Украина. Ранее Песков говорил о необходимости до нового года "сверить часы" по выполнению минских договоренностей по Украине, так как формально их срок истекает 1 января 2016 года.