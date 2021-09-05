О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей

Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей Прозвища и имена из игры "Игры престолов", а также названия наркотиков попали в топ худших имен для детей по версии Twitter.
Это интересно
5 сентября 2021 г. 08:55
Пользователи Twitter рассказали о самых странных именах для детей

Прозвища и имена из игры "Игры престолов", а также названия наркотиков попали в топ худших имен для детей по версии Twitter.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Daily Mail.

Одними из самых странных имен были признаны "Кхалисси" и "Цареубийца" (Kingslayer) - титул и прозвище двух персонажей сериала "Игра престолов". Из "уголовных" имен наибольшую популярность получили "Кокаин" и "Фэлони" (Phelany), которое является омонимом для слова felony - в переводе "тяжкое преступление".

Популярностью также пользуются необычные варианты написания традиционных имен, в том числе "Псаманта", "Дженниферт" и "Квииилин".

Учительница младших классов рассказала, что одного из ее учеников зовут "Джакузи", а другая женщина рассказала о знакомом астрономе, дочерей которого зовут "Нептун", "Галактика" и "Уран".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
Эмин Агаларов в пригороде Баку откроет торговый центр и проложит бульвар
31 августа 2021 г. 07:44
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
Таможенники обнаружили 20 Iphone 12, ввезенных контрабандой из России
30 августа 2021 г. 16:43
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
Пойдут ли школы на уступки в вопросе единой формы в этом году?
30 августа 2021 г. 18:00
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
ЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
ВидеоЧМ-2022: Азербайджан минимально уступил Люксембургу
2 сентября 2021 г. 00:37
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
В TƏBİB прокомментировали утверждения о связи смерти режиссера AzTV с вакцинацией
1 сентября 2021 г. 16:51
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
Число вылечившихся от COVID-19 в Азербайджане превысило количество заразившихся
1 сентября 2021 г. 18:16
За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19
За сутки в Азербайджане у почти 3,8 тыс. человек выявили COVID-19
2 сентября 2021 г. 18:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi