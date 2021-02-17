Получены древнейшие образцы ДНК мамонта возрастом более миллиона лет

Получены древнейшие образцы ДНК неандертальцев

Ученые извлекли и секвенировали ДНК из коренных зубов трех мамонтов, найденных на северо-востоке Сибири. Возраст находок составляет более одного миллиона лет. Результаты исследования позволили проследить ранние эволюционные линии евразийских и североамериканских ветвей мамонтов.

Как передает Report, cтатья опубликована в журнале Nature.

Около миллиона лет назад еще не было шерстистых или колумбийских мамонтов, которые обитали в Евразии и Северной Америке во время последнего ледникового периода. Это было время их предшественника - древнего степного мамонта. Как он был связан с более поздними видами, до сих пор не было известно.

Исследователям удалось извлечь митохондриальную ДНК из зубов трех древних мамонтов, которые нашли в сибирской вечной мерзлоте. Названные по местам находок, они имеют следующий возраст: Крестовка - примерно 1,65 миллиона лет, Адыча - около 1,34 миллиона лет, и Чукочья - 0,87 миллиона лет.

Исследование, которое проводилось в Центре палеогенетики в Стокгольме, стало результатом международного сотрудничества 22 ученых из девяти стран. Впервые в истории палеогенетики удалось извлечь ДНК из биоматериала возрастом более миллиона лет. Ранее возраст самой старой секвенированной ДНК древней лошади оценивался в 780–560 тысяч лет.

"Эта ДНК невероятно древняя. Эти мамонты жили, когда еще не было людей и неандертальцев", - говорит руководитель исследования профессор эволюционной генетики Лове Дален (Love Dalén).

По словам авторов, извлечение древней ДНК было сложной задачей - в образцах осталось лишь незначительное количество ДНК, и она распалась на очень мелкие фрагменты.

Авторы отмечают, что их исследование также позволило по-новому взглянуть на то, как мамонты адаптировались к жизни в холодных условиях и как эта адаптация сказалась на видообразовании. Результаты показали, что варианты генов, связанные с жизнью в Арктике и влияющие на рост волос, терморегуляцию, накопление жировых отложений, устойчивость к холоду и циркадные ритмы, уже присутствовали у древних мамонтов более миллион лет назад, задолго до появления у них длинной шерсти.