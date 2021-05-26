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Полное лунное затмение продлится около четверти часа

Полное лунное затмение продлится около четверти часа Сегодня наступит полная фаза затмения Луны, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете
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26 мая 2021 г. 07:25
Полное лунное затмение продлится около четверти часа

Сегодня наступит полная фаза затмения Луны, когда спутник Земли приблизится на максимальное расстояние к планете.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полное затмение на этот раз совпадет с полнолунием, а также прохождением Луной ближайшей к Земле точки орбиты. Подобное сочетание встречается примерно раз в 12 лет.

"Полная фаза будет продолжаться только 14 минут 30 секунд, в течение которых северный край лунного диска будет располагаться фактически на границе тени, оставаясь существенно ярче оставшейся части Луны. Внешние части тени, вероятно, будут окрашены в голубоватые цвета вследствие поглощения света атмосферным озоном в северных полярных областях Земли", - говорится в сообщении.

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние 362 тыс. км.

Так, в 15.19 по бакинскому времени произойдет полное лунное затмение, которое можно будет наблюдать на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

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