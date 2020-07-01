Полный "парад планет" 4 июля: как за ним наблюдать

4 июля 2020 года произойдет редкое и уникальное небесное событие, известное как полный "парад планет".

Как сообщает Report, с этой даты все планеты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и карликовая планета Плутон — выстроятся в ряд по одну сторону от Солнца одновременно.

Последний парад планет этого типа произошел в 1982 году, а следующий ожидается в 2161 и 2492 годах.

В зависимости от количества участвующих планет, выделяют следующие типы парадов планет:

Мини-парад планет – 3 планеты.

Малый парад планет – 4 планеты.

Большой парад планет – 5 или 6 планет.

Полный (великий, большой) парад планет – все 8 планет Солнечной системы (иногда вместе с Плутоном).

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью. Уран с Нептуном находятся слишком далеко, и с такого расстояния невооруженным глазом их не видно. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны в ночное время суток, а Венера - утром. Меркурий, в свою очередь, находится рядом с Солнцем, поэтому звезда полностью его затмевает.

Планеты на небе движутся медленно, поэтому образуют парад постепенно. У людей будет возможность наблюдать это явление порядка двух недель. Парад планет, в отличие от солнечных и лунных затмений, не происходит в точно назначенное время.