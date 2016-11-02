Полиция запретила главе МИД Великобритании ездить по Лондону на велосипеде

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Новому министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону Служба столичной полиции Лондона запретила ездить на велосипеде по городским улицам ввиду террористической угрозы.

Как передает Report, об этом сообщает Newsru.

И это несмотря на его значительный вклад в развитие велоинфраструктуры Лондона в бытность мэром города. Теперь на работу в министерство он вынужден добираться на служебном лимузине.

Как сообщает британская газета The Daily Mail, будучи мэром, Борис Джонсон обычно ездил на велосипеде от дома до мэрии рядом с Тауэрским мостом и в другие места города. До того как лондонская полиция запретила ему это, он надеялся продолжить традицию и после его избрания министром иностранных дел. Его друг рассказал газете The Sun, что запрет вызвал раздражение министра, но, поскольку «копы были непреклонны», он согласился, что является слишком узнаваемой мишенью.