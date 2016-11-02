Полиция запретила главе МИД Великобритании ездить по Лондону на велосипеде

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Новому министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону Служба столичной полиции Лондона запретила ездить на велосипеде по городским улицам ввиду террористической угрозы.
Как передает Report, об этом сообщает Newsru.
И это несмотря на его значительный вклад в развитие велоинфраструктуры Лондона в бытность мэром города. Теперь на работу в министерство он вынужден добираться на служебном лимузине.
Как сообщает британская газета The Daily Mail, будучи мэром, Борис Джонсон обычно ездил на велосипеде от дома до мэрии рядом с Тауэрским мостом и в другие места города. До того как лондонская полиция запретила ему это, он надеялся продолжить традицию и после его избрания министром иностранных дел. Его друг рассказал газете The Sun, что запрет вызвал раздражение министра, но, поскольку «копы были непреклонны», он согласился, что является слишком узнаваемой мишенью.
News DepartmentАвтор новости
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