Полиция в США ищет грабителей, обчистивших магазин Apple за 15 секунд - ВИДЕО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Сан-Франциско опубликовала видео двух молниеносных ограблений фирменного магазина Apple, совершенных всего за 15 секунд каждое; стражи порядка просят опознать грабителей, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Первое ограбление произошло 25 ноября, гласит комментарий к видео, опубликованному на видеосервисе YouTube. Трое грабителей в черных куртках забегают в магазин, в котором находятся не менее 10 человек, и срывают гаджеты со столов. При этом посетители магазина выказывают удивление, а некоторые сотрудники не спеша ходят по залу.

Второе ограбление по точно такому же сценарию произошло 29 ноября. На этот раз в объектив камеры попали двое сотрудников магазина и один посетитель. Грабителей же теперь было четверо, сменилось и их одеяние: двое были в черных куртках, а их соучастники – в белых. В этом случае один из сотрудников возмущенно машет рукой вслед убегающим злоумышленникам.

Полиция опубликовала видео с целью найти преступников. Полицейские прибегают к этой тактике не впервые: на канале полиции в YouTube доступны несколько аналогичных видео с камер видеонаблюдения с просьбой опознать злоумышленников. Насколько эффективен данный метод, не сообщается.