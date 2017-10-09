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    Полиция Новой Зеландии пополнилась новым сотрудником - кошкой

    Тиа работает только по 30 минут, а в остальное время спит

    Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Прошло всего пару месяцев с тех пор, как легендарный констебль Эллиот (морская свинка) покинул этот мир. На его место взяли кошку по кличке Тиа, которая стала достойной заменой и прекрасной работницей.

    Как передает Report, об этом сoобщает NZ Herald.

    Тиа работает только по 30 минут, а в остальное время спит, умиляя сотрудников полиции и помогая им заполнить пустоту, оставшуюся после гибели констебля Эллиота.

    Несмотря на то, что сон — наиболее приятное для кошечки занятие, она достойно исполняет свои обязанности, отметили в пресс-службе полиции.

    "Тиа помогала нашим сотрудникам проводить некоторые расследования. Она очень хорошо разбирается в администрировании и документах", - говорят стражи порядка.

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