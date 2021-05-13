Полиция Испании нашла украденные в 2012 году римские золотые монеты на 200 тыс. евро

Национальная полиция Испании задержала при попытке продать редкую римскую золотую монету двух человек.

Национальная полиция Испании задержала двух человек при попытке продать редкую римскую золотую монету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, найденные римские монеты в очень хорошем состоянии и представляют большую историческую ценность. Их стоимость на черном рынке могла достигать 200 тыс. евро. Были обнаружены сразу три монеты.

Расследование началось после того, как правоохранительным органам стало известно о намерении одного человека продать нумизмату из Лондона золотую монету времен Римской империи. Вскоре появились сведения о том, что она была частью коллекции из восьми монет, которые были украдены в 2012 году из поезда, выполнявшего рейс между двумя швейцарскими городами.