​Полиция Индии сорвала свадьбу мужчины и кобры

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Индии сорвала церемонию женитьбы мужчине на кобре в одной из деревень штата Палпур.
Как передает Report, 27-летний житель отдаленной деревни утверждал, что в прошлой жизни рептилия была красивой женщиной и влюбилась в него в новом воплощении.
Сам он также мог превращаться в змею, впадая ночью в глубокий транс.
На церемонию бракосочетания собрались несколько тысяч человек. Однако вооруженные полицейские ворвались в храм, сорвали церемонию и арестовали жениха и его отца.
Для пресечения беспорядков полиция вынуждена была вызывать подкрепление.
News DepartmentАвтор новости
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