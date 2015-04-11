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    ​Полиция Индии сорвала свадьбу мужчины и кобры

    На церемонию бракосочетания собрались несколько тысяч человек

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Индии сорвала церемонию женитьбы мужчине на кобре в одной из деревень штата Палпур.

    Как передает Report, 27-летний житель отдаленной деревни утверждал, что в прошлой жизни рептилия была красивой женщиной и влюбилась в него в новом воплощении.

    Сам он также мог превращаться в змею, впадая ночью в глубокий транс.

    На церемонию бракосочетания собрались несколько тысяч человек. Однако вооруженные полицейские ворвались в храм, сорвали церемонию и арестовали жениха и его отца.

    Для пресечения беспорядков полиция вынуждена была вызывать подкрепление.

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