​Полиция Индии сорвала свадьбу мужчины и кобры

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Полиция Индии сорвала церемонию женитьбы мужчине на кобре в одной из деревень штата Палпур.

Как передает Report, 27-летний житель отдаленной деревни утверждал, что в прошлой жизни рептилия была красивой женщиной и влюбилась в него в новом воплощении.

Сам он также мог превращаться в змею, впадая ночью в глубокий транс.

На церемонию бракосочетания собрались несколько тысяч человек. Однако вооруженные полицейские ворвались в храм, сорвали церемонию и арестовали жениха и его отца.

Для пресечения беспорядков полиция вынуждена была вызывать подкрепление.