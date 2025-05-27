Полиция ФРГ задержала мужчину за угон собственного автомобиля

Жителя немецкого Мангейма (федеральная земля Баден-Вюртемберг) задержала местная полиция после угона собственного автомобиля, который у него ранее украли во время поездки в Румынию.

Жителя немецкого Мангейма (федеральная земля Баден-Вюртемберг) задержала местная полиция после угона собственного автомобиля, который у него ранее украли во время поездки в Румынию.

Как передает Report , о странном случае сообщает агентство DPA.

По его данным, 27-летний житель Мангейма в конце апреля навещал родственников в Румынии, где у него угнали автомобиль марки BMW. Мужчина сообщил об этом румынской полиции и страховщику. Спустя несколько недель автомобиль приобрел 38-летний житель Дортмунда. Благодаря данным геолокации изначальный владелец смог установить местоположение транспортного средства, но не стал сообщать о находке полиции, и самостоятельно приехал в Дортмунд, открыл автомобиль своим ключом и вернулся на нем в Мангейм.

Новый владелец авто обратился в полицию, стражи порядка, также благодаря геолокации, установили местоположение транспортного средства и задержали угонщика. При этом мужчина предоставил полицейским документы, которые подтвердили, что он купил автомобиль в Великобритании в 2017 году.

"В данный момент все выглядит очень похожим на то, что пострадавших в этом деле двое", - сказал агентству представитель полиции Дортмунда.

Теперь следователям предстоит прояснить имущественный статус автомобиля, который пока изъят полицией, а также провести расследование в отношении угонщиков в Румынии. Грозит ли жителю Мангейма наказание за попытку самовольно вернуть украденное транспортное средство, остается неясным.