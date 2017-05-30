Полиция Дубая приняла на вооружение дроны для обезвреживания бомб

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Полиция Дубая создала беспилотник для обезвреживания бомб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно сообщению полиции, дрон уже был протестирован и будет использоваться для детонации бомб с таймером, требующих быстрого вмешательства.

Беспилотник может летать в течение десяти минут и оснащен водяной пушкой. Дрон может разбивать окна в транспортных средствах и зданиях. Кроме того, он снабжен камерой, которая поможет специалистам обезвреживать бомбы дистанционно.