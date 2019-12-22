Полицейский пес в США проломил окно машины ради поимки преступника - ВИДЕО

В США полицейский пес по кличке Дюк проломил окно автомобиля и прыгнул в него, чтобы задержать преступника.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

По информации телеканала, сотрудники полиции преследовали машину подозреваемого в нападении с применением оружия. Обвиняемый отказывался выходить из автомобиля, тогда один из полицейских разбил окно, а собака запрыгнула внутрь.

В результате подозреваемый - 31-летний Хулио Угальде Васкес — был арестован. Его доставили в больницу с легкими травмами. Телеканал также отметил, что пес ранее служил в морской пехоте в Ираке.