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    Полет на Марс сократит жизнь астронавтов на 2,5 года

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Расчет риска радиационного облучения при полете к Марсу показал, что средняя продолжительность жизни астронавта снизится на 2,5 года.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в материалах к конференции по аэрокосмической и экологической медицине.

    Согласно исследованиям ученых, для двухлетней длительности полета экспедиции к Марсу и обратно суммарный радиационный один риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой радиационного убежища 20 г/кв. см. составит 7,5%, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни - 2,5 года.

    Ранее ученые допустили существование жизни на Марсе.

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