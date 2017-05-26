Покуривший в самолете британец получил девять лет тюрьмы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В 2015 году британец Джон Кокс устроил пожар на борту самолета, покурив в туалете. Изначально он был приговорен к 4,5 годам тюрьмы, однако теперь этот срок увеличен более чем вдвое.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, Апелляционный суд согласился с доводами прокурора о том, что первоначальный приговор был чрезмерно мягким, и увеличил наказание Коксу до девяти лет и шести месяцев лишения свободы.

В январе в Бирмингеме прошел суд, на котором Кокс признал свою вину и согласился с тем, что его действия несли угрозу жизни.

В ходе апелляции защита Кокса настаивала на смягчении приговора, доказывая, что в момент совершения преступления Кокс находился в депрессии, так как переживал недавнюю смерть матери и проблемы в браке.

Самолет с более чем 200 пассажирами на борту находился на высоте более 10 тысяч метров и на расстоянии около 160 километров от побережья Египта, когда экипаж сообщил капитану, что не может потушить огонь в мусорной корзине туалета.

На помощь экипажу пришел один из пассажиров, работавший в пожарной спасательной команде, и в итоге самолет приземлился благополучно.