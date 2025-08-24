О нас

Поколение X потратит в 2025 году рекордные $15,2 трлн на товары и услуги

Поколение X потратит в 2025 году рекордные $15,2 трлн на товары и услуги Представители поколения Х (годы рождения 1965–1980-й) стали главной движущей силой на потребительском рынке.
Это интересно
24 августа 2025 г. 21:05
Поколение X потратит в 2025 году рекордные $15,2 трлн на товары и услуги

Представители поколения Х (годы рождения 1965–1980-й) стали главной движущей силой на потребительском рынке.

Как передает Report, к такому выводу пришла Международная исследовательская компания Nielsen на основании проведенного исследования.

По оценкам специалистов, только в США представители этого поколения потратят за 2025 год в общей сложности $15,2 трлн на товары и услуги.

Говоря о потребительском поведении различных поколений современности, исследователи отмечают, что поколение Х больше всего ценит последовательность, принимает решения на основании собственного опыта и старается не тратить зря деньги, избегая импульсного потребления. Говоря о потребительском поведении более молодых поколений — Y/миллениалы (годы рождения 1981–1996-й) и Z/зумеры (годы рождения 1997–2012-й) — Nielsen отмечает, что первые часто жаждут получать новый опыт, а вторые принимают решения, основываясь на общественном мнении.

В докладе подчеркивается, что особенности потребительского поведения поколения X, заставшего эпоху до массового проникновения интернета, но быстро освоившегося с его приходом, дают возможность сочетать различные каналы получения информации и совершения покупок — как офлайн, так и онлайн.

Эксперты полагают, что это расширяет возможности как для продавцов, так и для покупателей, стимулируя потребление и рост экономики.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il “X” nəsli mal və xidmətlərə rekord 15,2 trilyon dollar xərcləyəcək

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi