Поколение X потратит в 2025 году рекордные $15,2 трлн на товары и услуги

Представители поколения Х (годы рождения 1965–1980-й) стали главной движущей силой на потребительском рынке.

Представители поколения Х (годы рождения 1965–1980-й) стали главной движущей силой на потребительском рынке.

Как передает Report , к такому выводу пришла Международная исследовательская компания Nielsen на основании проведенного исследования.

По оценкам специалистов, только в США представители этого поколения потратят за 2025 год в общей сложности $15,2 трлн на товары и услуги.

Говоря о потребительском поведении различных поколений современности, исследователи отмечают, что поколение Х больше всего ценит последовательность, принимает решения на основании собственного опыта и старается не тратить зря деньги, избегая импульсного потребления. Говоря о потребительском поведении более молодых поколений — Y/миллениалы (годы рождения 1981–1996-й) и Z/зумеры (годы рождения 1997–2012-й) — Nielsen отмечает, что первые часто жаждут получать новый опыт, а вторые принимают решения, основываясь на общественном мнении.

В докладе подчеркивается, что особенности потребительского поведения поколения X, заставшего эпоху до массового проникновения интернета, но быстро освоившегося с его приходом, дают возможность сочетать различные каналы получения информации и совершения покупок — как офлайн, так и онлайн.

Эксперты полагают, что это расширяет возможности как для продавцов, так и для покупателей, стимулируя потребление и рост экономики.