Пограничники изъяли 50 крокодилов в лондонском аэропорту Хитроу

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Британские пограничники изъяли в лондонском аэропорту Хитроу 50 годовалых крокодилов из-за нарушений правил, касающихся условий их транспортировки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рептилий привезли рейсом из Малайзии.

В пяти ящиках, каждый из которых рассчитан на четырех крокодилов, находилось по десять животных. Из-за нехватки места они начали атаковать друг друга, в результате одно из животных погибло.

Крокодилов должны были доставить на ферму в Кембриджшире, где их планировали разводить ради получения мяса. Теперь спасенных животных вернут на родину в Малайзию.