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    Пограничники изъяли 50 крокодилов в лондонском аэропорту Хитроу

    Рептилий привезли рейсом из Малайзии

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Британские пограничники изъяли в лондонском аэропорту Хитроу 50 годовалых крокодилов из-за нарушений правил, касающихся условий их транспортировки. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, рептилий привезли рейсом из Малайзии. 

    В пяти ящиках, каждый из которых рассчитан на четырех крокодилов, находилось по десять животных. Из-за нехватки места они начали атаковать друг друга, в результате одно из животных погибло. 

    Крокодилов должны были доставить на ферму в Кембриджшире, где их планировали разводить ради получения мяса. Теперь спасенных животных вернут на родину в Малайзию.

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