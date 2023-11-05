Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы привело к образованию нового острова

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тыс км от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 м.

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тыс км от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Вулканическую активность удалось заснять с воздуха 30 октября. На кадрах видеозаписей и фотографиях запечатлены многократные фреатические взрывы, которые происходят, когда раскаленная магма вступает в прямой контакт с водой. Вырывающиеся из-под воды каменные глыбы размером в несколько метров достигали высоты более 50 м.

Исследователи полагают, что выброшенные на поверхность камни и образовали новый остров. Жерло вулкана не видно на поверхности, а прилегающая акватория покрыта пемзой.

Подводные извержения в этом районе фиксировались и раньше. Так, летом 2022 года там впервые за долгое время произошло извержение вулкана, при котором на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма. Из-за вулканической активности годом ранее поднялся уровень самого острова Иводзима, где состоялось одно из самых ожесточенных сражений на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны между Японией и США. В результате на поверхность поднялись остовы японских кораблей, затопленных для строительства порта.