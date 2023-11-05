О нас

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы привело к образованию нового острова

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы привело к образованию нового острова Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тыс км от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 м.
Это интересно
5 ноября 2023 г. 09:08
Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы привело к образованию нового острова

Подводное извержение вулкана в районе Иводзимы в Тихом океане примерно в 1,2 тыс км от Токио привело к образованию нового острова круглой формы диаметром около 100 м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили специалисты Института исследований землетрясений при Токийском университете.

Вулканическую активность удалось заснять с воздуха 30 октября. На кадрах видеозаписей и фотографиях запечатлены многократные фреатические взрывы, которые происходят, когда раскаленная магма вступает в прямой контакт с водой. Вырывающиеся из-под воды каменные глыбы размером в несколько метров достигали высоты более 50 м.

Исследователи полагают, что выброшенные на поверхность камни и образовали новый остров. Жерло вулкана не видно на поверхности, а прилегающая акватория покрыта пемзой.

Подводные извержения в этом районе фиксировались и раньше. Так, летом 2022 года там впервые за долгое время произошло извержение вулкана, при котором на поверхность поднимались не только пар и грязь, но и застывшая магма. Из-за вулканической активности годом ранее поднялся уровень самого острова Иводзима, где состоялось одно из самых ожесточенных сражений на тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны между Японией и США. В результате на поверхность поднялись остовы японских кораблей, затопленных для строительства порта.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
Иран объявил о ликвидации террористической ячейки
30 октября 2023 г. 14:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi