Подтверждены первые случаи смерти животных от COVID-19

Результаты лабораторных исследований показали, что содержавшиеся в специализированном центре в Улан-Баторе бобры погибли из-за COVID-19.

Результаты лабораторных исследований показали, что содержавшиеся в специализированном центре в Улан-Баторе бобры погибли из-за COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на агентства "Синьхуа", об этом сообщило Главное управление ветеринарных служб Монголии.

"Два бобра погибли при загадочных обстоятельствах в нашей стране в прошлом месяце, и результаты лабораторных исследований показали, что причиной смерти стал COVID-19", - приводятся слова эксперта управления Адиясурена Тувшинбаяра.

Это первые подтвержденные случаи гибели животных в Монголии из-за COVID-19. Отмечается, что еще у семи бобров, находящихся в том же центре, были положительные результаты тестов на коронавирус. У животных некоторое время наблюдались признаки инфекции: кашель, насморк и слезящиеся глаза. Благодаря помощи ветеринаров бобры поправились. Не исключено, что животные заразились от людей. Помимо бобров COVID-19 подтвердился также у двух кошек из Монголии.