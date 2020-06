​Подтверждена связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Ученые, проводившие независимые исследования в медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью коронавируса.

Как передает Report, соответствующая публикация появилась в журнале The New England Journal of Medicine.

Исследователи пришли к выводу, что наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители второй группы крови. При этом для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

"Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)", — пояснили ученые. Таким образом, влияние хронических заболеваний на тяжесть заражения коронавирусом не было исследовано.

Также ученые подчеркивают, что данные результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.

