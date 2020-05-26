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Подтвержден еще один способ передачи коронавируса

​Подтвержден еще один способ передачи коронавируса

Китайские ученые впервые выделили живой SARS-CoV-2 из фекалий зараженного коронавирусом пациента, подтвердив тем самым вероятность фекально-оральной или фекально-дыхательной передачи инфекции.

Как передает Report, выводы исследователей опубликовал журнал Emerging Infectious Diseases.

До этого считалось, что коронавирус точно передается контактным или воздушно-капельным путями. Фекально-оральный при этом многими исследователями ставился под сомнение.

В новом исследовании китайские специалисты проанализировали данные 78-летнего пациента с COVID-19.

Заболевание протекало в тяжелой форме, и спустя несколько дней после госпитализации мужчина умер. При этом анализы кала, собранного за две недели пребывания пациента в больнице, показали наличие в них SARS-COV-2.

При этом в фекалиях содержалось больше вирусной РНК, чем в мазках из горла или носа.

Ученые также смогли выделить живой вирус из образцов кала других пациентов.

По словам экспертов, это подтверждает тот факт, что коронавирусом можно заразиться, вдохнув пары фекалий.

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