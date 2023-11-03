Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Дачу "Липки-Алексеевское" советского вождя Иосифа Сталина в Мытищинском округе Подмосковья продали за 403,5 миллиона рублей.

Дачу "Липки-Алексеевское" советского вождя Иосифа Сталина в Мытищинском округе Подмосковья продали за 403,5 миллиона рублей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, единственным участником аукциона стало краснодарское ООО "Консалтинг и право", оно приобрело недвижимость по начальной цене. В стоимость лота вошли усадьба площадью 3,8 тысячи квадратных метров, а также аренда примерно 38 гектаров земли.

Усадьба была построена в XIX веке. Известность она приобрела потому, что в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.