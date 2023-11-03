О нас

Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе Дачу "Липки-Алексеевское" советского вождя Иосифа Сталина в Мытищинском округе Подмосковья продали за 403,5 миллиона рублей.
Это интересно
3 ноября 2023 г. 07:20
Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Дачу "Липки-Алексеевское" советского вождя Иосифа Сталина в Мытищинском округе Подмосковья продали за 403,5 миллиона рублей.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, единственным участником аукциона стало краснодарское ООО "Консалтинг и право", оно приобрело недвижимость по начальной цене. В стоимость лота вошли усадьба площадью 3,8 тысячи квадратных метров, а также аренда примерно 38 гектаров земли.

Усадьба была построена в XIX веке. Известность она приобрела потому, что в 1932-1934 годах в ней проживал Сталин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоStalinin Moskvadakı malikanəsi hərracda satılıb

Самое читаемое

Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
Председатель правления Государственного морского и портового агентства освобожден от должности
27 октября 2023 г. 18:12
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
Рэнкинг банков Азербайджана по сумме обязательств перед Центральным банком (01.10.2023)
28 октября 2023 г. 12:56
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi