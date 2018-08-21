Под Смоленском найден штурмовик Ил-2 времен ВОВ с останками экипажа

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сводная рота Западного военного округа совместно с поисковиками обнаружили в Ельнинском районе Смоленской области самолет Ил-2 с останками двух членов экипажа, сбитый во время Великой Отечественной войны.

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов, передает Report.

"На месте крушения штурмовика были найдены бронеспинка, кислородный баллон, офицерская пряжка, части капота и детали двигателя, а также останки двух членов экипажа. Уже по фрагментам бронекапсулы, характерным деталям и технологическим клеймам можно определить, что это двухместный самолет Ил-2 выпущенный на заводе №18, а по номеру на капоте можно сказать, что он выпущен в конце июня 1943 года. В настоящее время проводится работа по принадлежности самолета и поиску данных на членов его экипажа", - сказал Мугинов.

По словам Мугинова, штурмовик был найден в ходе работ международной российско-французской экспедиции по подъему самолета полка "Нормандия - Неман".