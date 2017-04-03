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    Под Каиром найдена новая древнеегипетская пирамида

    Пирамида была построена во времена XIII династии фараонов (XVIII - XVII века до нашей эры)© Globallookpress.com

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Группа археологов из Египта обнаружила в районе Дахшур - некрополь фараонов Древнего и Среднего царств в Египте и в 26 километрах от Каира - руины ранее неизвестной древней пирамиды. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в министерстве по делам памятников древнего Египта.

    По оценкам, пирамида была построена во времена XIII династии фараонов (XVIII - XVII века до нашей эры) и располагалась она к югу от знаменитой Ломаной пирамиды фараона Снофру. 

    Также специалисты нашли обломок алебастровой таблички с иероглифическим текстом размером 17 на 15 сантиметров.

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