Почти каждый шестой немец выступает за восстановление Берлинской стены

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Почти каждый шестой немец выступает за то, чтобы стена, разделявшая Восточную и Западную Германию, была восстановлена.

Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, свидетельствуют опубликованные в субботу данные опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Insa-Consulere по заказу газеты Thüringer Landes Zeitung.

Согласно результатам исследования, 16% респондентов высказались за возвращение Берлинской стены. С точки зрения партийной принадлежности за восстановление сооружения между востоком и западом Германии выступили 16% сторонников Социал-демократической партии Германии и 15% приверженцев "левых" (Левая партия). Среди избирателей Христианско-демократического союза Ангелы Меркель и "зеленых" таковых оказалось по 11% соответственно. Чаще других за возвращение стены выступали сторонники партии евроскептиков "Альтернатива для Германии" - 20%.

В опросе, который был проведен в свете празднования 25-летия падения Берлинской стены, приняли участие 2020 человек по всей Германии.