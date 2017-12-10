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    Победителю Евровидение-2017 провели операцию по пересадке сердца

    Певец попал в реанимацию в конце сентября

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Победитель музыкального конкурса “Евровидение-2017” Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца. Как сообщает Report со ссылкой на португальскую телерадиокомпанию RTP, операцию провели еще 8 декабря. Медики рассказали, что трансплантация прошла успешно, и теперь певцу необходимо пройти долгую процедуру реабилитации.

    Собрал попал в реанимацию в конце сентября. Тогда певец отменил все концерты, а также объявил об уходе со сцены и-за проблем с сердцем.

    Сальвадор Собрал, выступавший за Португалию, победил на песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. 

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