Победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2017" стала представительница ЮАР

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Представительница ЮАР Деми-Ли Нел-Питерс победила на конкурсе "Мисс Вселенная-2017", прошедшей в Лас-Вегасе. Как сообщает Report, 22-летняя Нел-Питерс, стала обладательницей самого престижного конкурса среди 91 участниц из разных стран. Корону победительнице передала француженка Ирис Миттенар, которая в прошлом году удостоилась титула самой красивой девушки планеты. Второе место досталось Лауре Гонсалес из Колумбии. Следом за ней расположилась мисс Ямайка Давина Беннет.

В последний раз представительница ЮАР побеждала на этом конкурсе в 1978 г.

Конкурс "Мисс Вселенная-2017" в нынешнем году проходит уже в 66 раз, а его участницы — незамужние девушки в возрасте от 18 до 26 лет.