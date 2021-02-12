Каждый 50-й житель Земли уже вакцинировался от коронавируса

Общее число сделавших прививку превысило 159,3 млн

Общее число вакцинировавшихся от нового коронавируса в мире превысило 159,3 млн. Как передает Report, это следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ. Таким образом, доля привитых составляет уже более 2% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7 млрд 795 млн человек по состоянию на середину 2020 года.

В среднем за последние семь дней делают около 6 млн прививок в сутки. При этом 3 февраля количество вакцинированных впервые превысило число заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии инфекция была обнаружена у 107,8 млн человек, более 2,3 млн из них умерли.

Больше всего прививок - свыше 48 млн - сделали жителям США. На втором месте находится Китай (более 40 млн привитых граждан), на третьем - Великобритания, где с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн привились около 14,1 млн человек. На эти страны приходится около 65% всех вакцинировавшихся. Также быстрыми темпами идет прививочная кампания в Индии (7 млн) и Израиле (6,2 млн).

При этом самая высокая доля привившегося населения в Израиле (69,3%), ОАЭ (49,8%) и на Сейшельских Островах (49,7%). В Соединенном Королевстве уже более 21,1% вакцинировавшихся. В США их свыше 14%.