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Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе

Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от черной оспы и ее портрет, написанный художником Дмитрием Левицким, были проданы на аукционе за 951 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн долларов).
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2 декабря 2021 г. 09:55
Письмо Екатерины II о пользе вакцинации и ее портрет продали на аукционе

Письмо Екатерины II о необходимости вакцинации от черной оспы и ее портрет, написанный художником Дмитрием Левицким, были проданы на аукционе за 951 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на РБК.

"Лот № 14 "Левицкий" продан за 951 тыс. фунтов», - говорится в сообщении аукционного дома MacDougalls’s.

Письмо Екатерины II — первый известный документ о первой в России кампании по вакцинации, отметили в MacDougalls’s. Это письмо императрица написала генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву во время своего путешествия в Крым.

В октябре 1768 года императрица привилась от оспы. На такой шаг императрица пошла в разгар эпидемии в России и Европе.

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