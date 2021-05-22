Письмо Эйнштейна с известным уравнением продали на аукционе

Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее знаменитую формулу E = mc2, было продано на аукционе RR Auction более чем за 1,2 млн долларов США, что примерно в три раза больше, чем ожидалось получить.

Письмо Альберта Эйнштейна, содержащее знаменитую формулу E = mc2, было продано на аукционе RR Auction более чем за 1,2 млн долларов США, что примерно в три раза больше, чем ожидалось получить.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в пятницу аукционный дом.

Архивисты из Калифорнийского технологического института и Еврейского университета в Иерусалиме утверждают, что в мире известны четыре копии этой формулы, написанные рукой известного физика. Продаваемый экземпляр впервые был представлен публике. Начальная цена письма на аукционе с формулой эквивалентности массы и энергии составляла около 400 тысяч долларов США.

Одностраничное рукописное письмо на немецком языке польскому американскому физику Людвигу Зильберштейну датировано 26 октября 1946 года.

Отметим, что Зильберштейн был известным противником некоторых теорий Эйнштейна.