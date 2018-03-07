Письмо Эйнштейна о теории относительности продано за 103 тысячи долларов

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Посвященное теории относительности письмо Эйнштейна было продано на аукционе Winner's за 103 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Отправленное в 1928 году из Берлина письмо было посвящено теории относительности и адресовано математику Герману Мюнцу.

Среди лотов аукциона были и другие письма, а также фотографии Эйнштейна. Однако самым дорогим лотом стали выставленные на торги осенью записки, в которых Эйнштейн раскрыл секрет счастья - они обошлись покупателю в 1,5 млн. долларов.